ميسي يرد الجميل لأوبلاك

رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الجميل للسلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، مشيراً إلى أنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وقال ميسي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانبة: من الرائع مواجهة يان أوبلاك، إنه أحد أفضل حراس المرمى في العالم حالياً.

وأضاف النجم الأرجنتيني: من الجيد مواجهة الأفضل، والتسجيل في مرماه يمنحك دافعاً إضافياً بسبب صعوبة ذلك، وما يظهره في كل مباراة.

واختتم ميسي حديثه، بالقول: من الجيد اللقاء مع أوبلاك خارج الملعب، لكن أيضاً مواجهة بعضنا البعض، هذا يجعل المباريات أكثر إثارة.

وكان يان أوبلاك البالغ من العمر 27 عاماً، قد أشاد بقدرات وإمكانيات “البرغوث” الأرجنتيني، بعد تخطيه رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم، برصيد 644 هدفاً بقميص “البلوغرانا” خلال 749 مباراة.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن أوبلاك، قوله: ميسي لا يزال الأفضل في العالم، إنه يسجل الكثير من الأهداف، كثير جداً أحيانا لا أفهم كيف سجل بهذه السهولة.. أحياناً تعتقد أنك تسيطر على مجريات المباراة وعلى ميسي، ولكن بعد ثانية يقلب كل شيء ويسجل.

وأشار إلى أن “ميسي يراقب ساقي، وإذا قمت بخطوة واحدة، فسوف يراها ويسدد الكرة إلى الجانب الآخر، ولهذا السبب هو الأفضل، وهذا هو صعوبة الأمر معه، هو لا يظهر ذلك لك، ولكنه يراقب الخصم دائماً، نعم تكون عيناه على الكرة، لكنه يراك ويراقبك.. إذا كان حارس المرمى قريباً، فسيقوم بمراوغته. وإذا كان بعيداً فسيسدد الكرة إلى جانبه، من الصعب تحديد كيفية الدفاع ضده، أنت لا تعرف أبداً أين سيسدد، إن الأمر يتطلب القليل من الحظ.

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