المخابز والسورية للتجارة مستمرة بالعمل خلال أيام العطلة

أعلنت المؤسسة السورية للمخابز عن استمرار عمل المخابز التابعة لها في المحافظات جميعها خلال أيام عطلة عيد الميلاد ورأس السنة.

وأوضح مدير عام المؤسسة زياد هزاع في تصريح لـ سانا أن المخابز ستعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال أيام العطلة وذلك بعد أن تم تأمين كل مستلزمات صناعة الرغيف من دقيق وخميرة وسواها بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها مؤكداً أن المخابز لن تعطل إلا في يوم عطلتها الأسبوعية.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن استمرار عمل المجمعات والصالات ومنافذ البيع التابعة لها في المحافظات جميعها “مناوبة” خلال فترة العطلة وذلك وفق جدول يوضح اسم وعنوان المجمع المناوب أو الصالة أو منفذ البيع في كل محافظة يتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وصفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

وأشار مدير عام المؤسسة أحمد نجم في تصريح لـ سانا إلى أن استمرار عمل المجمعات والصالات ومنافذ البيع خلال عطلة العيد يأتي في إطار السعي لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من مختلف المواد والسلع مؤكداً توافر تشكيلة واسعة فيها من السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات العيد والأسرة بأسعار مدروسة ومناسبة بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

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