(تشرين) تتابع (ماراثون) الإرادة والحياة

حماة ـ زهور كمالي

في متابعة لماراثون الإرادة والحياة الذي انطلق صباح اليوم من محافظة حماة إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد وبمشاركة الأندية الرياضية في المحافظات،( تشرين) واكبت مسير الماراثون على طريق نهر البارد ـ بيت ياشوط والتقت بعض الرياضيين خلال سيرهم…

وقال رام ياسرجي مشارك من حلب : هذه رسالة للعالم أجمع أن سورية وطن المحبة والسلام، وسنرفع اسم سورية عالياً في كل المجالات وفي الرياضة نحقق بطولات عالمية بكل أنواع الألعاب، وأنا اليوم سعيد بمشاركتي بالماراثون من خلال المنافسة بين الفرق، كما عبرت اللاعبة هبة من حلب عن سعادتها بالمشاركة في السباق قائلة: نريد لبلدنا سورية أن تكون في مقدمة الدول ونتمنى الاهتمام أكثر باللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.

وقال المشارك محمد نبيل زكريا: هي رسالة للعالم بأن سورية انتصرت بفضل حكمة قائدها السيد الرئيس بشار الأسد وجيشها الباسل.

وفي تصريح لـ(تشرين) قال المهندس مصطفى شعيرة راعي الماراثون: إن هذا السباق هو احتفالية شعبية ورسالة محبة ووفاء للقائد المؤسس الخالد حافظ الأسد وقد تمت دعوة العديد من دول الجوار للمشاركة في السباق منها: لبنان – العراق – مصر… لكن وبسبب الوضع الصحي (كورونا) لم تشارك هذه الدول في السباق.

وأشار شعيرة إلى أن الماراثون مؤلف من 140 متسابقاً من مختلف الأندية في المحافظات، كل فريق مؤلف من 8 ـ 10 متسابقين بينهم ثلاث متسابقات حيث تم تأمين كل الوسائل اللوجستية والطبية والإسعافية ووسائل النقل لقطع مسافة 120 كم، ومن المتوقع وصول الفرق المتسابقة حوالي الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم إلى ضريح القائد المؤسس في مدينة القرداحة وهناك سيتم تتويج الفائزين الثلاثة الأوائل في السباق وتقديم الميداليات لهم إضافة إلى تقديم الهدايا الرمزية للمشاركين مع بطاقات الشكر لهم.

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