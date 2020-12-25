(كورونا) ونجوم الرياضة في حصاد 2020

إعداد: زاهر بدران

لم يكن عام 2020 خيراً على ملاعب الكرة ونجومها, حيث وصلت كورونا إلى العديد من لاعبي ومدربي الكرة, وفي مقدمتهم لاعب منتخبنا الوطني عمر السومة ومهاجم الأهلي السعودي الذي أصيب بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية التحليل الطبي الذي خضع له، في ظل الفحوصات التي يجريها النادي للاعبين .. ولكن سرعان ما تعافى منه وعاد للعب من جديد, وعلى الكثير من نجوم الرياضة العالميين, أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار ورفيقه الفرنسي كيليان مبابي، وكذلك المصري محمد صلاح نجم ليفربول والأوروغواياني لويس سواريز, حيث اقتحم فيروس “كورونا ” المستجد حياة المشاهير من نجوم كرة القدم خلال 2020، كما نال الوباء من مدربي كرة القدم مثل الأرجنتيني دييغو سيميوني والإسباني ميكيل أرتيتا والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني, فبعد أن كشف الاتحاد الأوروغوائي لكرة القدم في 17 (تشرين الثاني) عن إصابة لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ومنتخب أوروغواي بكوفيد-19 خلال معسكر منتخب بلاده استعداداً لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022, وأحبط كورونا الآمال العالقة على رؤية أول لقاء للاعب الحالي في صفوف أتلتيكو مدريد، ضد فريقه السابق برشلونة على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. حتى أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 13 (تشرين الثاني) عن إصابة اللاعب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي، بفيروس كورونا المستجد (كورونا)، أثناء وجوده في معسكر المنتخب الوطني استعداداً لمواجهة توجو في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، ولكن من دون وجود أي أعراض، وتعافى بعد أيام من الفيروس وعاد سريعاً إلى المشاركة في صفوف الريدز.

وتلاحقت إصابة نجوم الكرة بهذا “الفيروس” حيث أصيب لاعب وسط المنتخب المصري وآرسنال الإنكليزي، بفيروس كورونا أيضاً، كما أكد نادي ريال مدريد في 7 (تشرين الثاني) من إصابة البلجيكي إدين هازارد بالفيروس التاجي، ما ظهر خلال آخر اختبار خضع له لاعبو “الميرينغي” قبل مواجهة فالنسيا ضمن الجولة التاسعة من الليغا.

ولعل إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب جوفنتوس الإيطالي بكورونا كان وقعها صعباً على عشاقه ومحبيه، حسبما أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في 13 (تشرين الأول) الماضي، ولهذا السبب اضطر اللاعب لمغادرة معسكر منتخب بلاده قبل أيام من مواجهة السويد ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكذلك أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 7 (أيلول) إصابة النجم كيليان مبابي بـ”كوفيد-19″، ليتأكد غيابه عن مواجهة كرواتيا في ثاني جولات المجموعة الثالثة للمستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وأشار الاتحاد الفرنسي في بيانه إلى أن نتيجة اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي أجراها اللاعب جاءت إيجابية، وتم سحبه من المعسكر بعد الحصول على النتائج بنهاية التدريب قبل العودة إلى منزله, كما ثبتت إصابة نيمار، اللاعب صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم (222 مليون يورو)، بالفيروس التاجي بعد عودته من عطلة قضاها في جزيرة إيبيزا الإسبانية، حسبما أكد ناديه، باريس سان جيرمان مطلع (أيلول), كما تأكدت إصابة الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب جوفنتوس الإيطالي في 21 (آذار) بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها وبدوره أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي في 13 (آذار) إصابة مهاجمه كالوم هودسون أودوي بكورونا، ليعد أول لاعب في “البريمييرليغ” يتعرض للمرض المنتشر في جميع أرجاء العالم والقادم من الصين , وكذلك تعرض الظهير الأيمن لنادي توتنهام للإصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال وجوده مع منتخب جمهورية إيرلندا، وجاء ذلك بعد إجراء الفحص عليه قبل مباراة بلغاريا في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أمم أوروبا 2020-2021, وأعلن نادي جوفنتوس الإيطالي إصابة مدافعه دانييل روجاني بالفيروس التاجي رغم أن الأعراض لم تظهر عليه، وذلك في بيان رسمي, وذكر البيان: (جاء تحليل اللاعب دانييل روجاني إيجابياً بإصابته بفيروس كوفيد-19 لكن لا أعراض عليه حتى الآن)، لينتهي الأمر بتعافيه ولم يقتصر الأمر على نجوم الكرة بل تعداها لإصابة المدربين أيضاً, حيث أعلن نادي أتلتيكو مدريد في 12 (أيلول) عن إصابة مدربه دييغو سيميوني بكورونا، وأوضح أنه لا يعاني من أية أعراض ويلتزم بإجراءات العزل الصحي الموصى بها، ليتعافى بعد ذلك, وكشف نادي الهلال السعودي عن إصابة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بالفيروس التاجي، وذلك بعد إجراء الفحوصات عليه، ليخضع بعد ذلك للعزل الصحي وفقاً للبروتوكول المتبع في الدوري السعودي, وأكد نادي أرسنال الإنكليزي في 12 (آذار) إصابة مدرب الفريق الأول لكرة القدم ميكيل أرتيتا بكورونا, وتم إغلاق ملعب التدريب في لندن وعزل جميع الأشخاص الذين اختلط بهم المدرب الإسباني تبعاً للإجراءات التي أوصت بها الحكومة البريطانية, وأصيب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السعودي أواخر (تشرين الأول) بفيروس كورونا وخضع على الفور للعزل الصحي، وذلك بعد نحو شهر من رحيله من نادي الزمالك المصري بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

وأعلن النادي الأهلي بطل الدوري والكأس في مصر ودوري أبطال أفريقيا يوم 16 (كانون الأول) إصابة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بفيروس كورونا المستجد, وخضع المدير الفني للأهلي للعزل الصحي وبروتوكول وزارة الصحة المصرية، بعدما ظهرت عليه أعراض المرض قبل خضوعه لـ”مسحة كورونا”, ولاتزال نتيجة الفحص الطبي لـ موسيماني إيجابية بعد خضوعه لمسحة جديدة الخميس الماضي.

وعلى مستوى المنتخبات كان منتخب مصر للشباب ضحية للفيروس التاجي، بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استبعاده من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا إزاء تعرض الكثير من لاعبيه للإصابة بـ”كوفيد-19″، ما أعاق مشاركته أمام ليبيا وتونس بسبب النقص العددي للاعبين وهو (11 لاعباً و4 بدلاء من بينهم حارس مرمى)، ما أسفر في النهاية عن استقالة مدربه ربيع ياسين من إدارة الجهاز الفني للمنتخب.

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