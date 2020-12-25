لبنان يعلن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن اليوم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا “كوفيد 19” في البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن حسن قوله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إنه تم تسجيل حالة من الطفرة الجديدة من “كوفيد 19” في رحلة قادمة من لندن بتاريخ الـ 21 من كانون الأول، داعياً إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية للحؤول دون تفشي الفيروس.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في لبنان 165933 حالة والوفيات 1353 حالة.

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