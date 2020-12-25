ظاهرة فلكية مميزة في انتظار سكان روسيا أوائل العام الجديد

أعلنت الفيزيائية وخبيرة علم الفلك التابعة لمركز القبة السماوية في نوفوروسيسك ، مارينا آرتسيبشيفا، أن سكان روسيا على موعد ظاهرة فلكية مميزة أوائل العام القادم.

وفي مقابلة صحفية قالت الخبيرة: في الفترة ما بين 3 و4 كانون الثاني المقبل سيتمكن سكان روسيا من مشاهدة ذروة نشاط ظاهر تساقط الشهب المعروفة بـ Quadrantids ، والتي ستظهر بوضوح لسكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية بعد منتصف الليل في تلك الفترة.

وأضافت الخبيرة: تساقط هذه الشهب سيبدأ في 28 الشهر الجاري ويستمر حتى 7 كانون الأول المقبل، وسرعة وابل الشهب قد تصل إلى 40 كلم/ثا..يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة في مناطق سيبيريا إلى 40 درجة تحت الصفر قريباً، وظروف الطقس ستكون ملائمة لملاحظة هذه الظاهرة بوضوح هناك بعد منتصف الليل.

وأشارت آرتسيبشيفا إلى أن أواخر الشهر الجاري ستسجل درجات حرارة منخفضة جداً في بعض مناطق روسيا تبعاً لتوقعات الأرصاد الجوية، وهناك ستكون السماء صافية على الأغلب لذا سيتمكن سكان تلك المناطق من ملاحظة ظاهرة تساقط شهب Quadrantids وظاهرة تساقط شهب Ursids أيضاً.

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