تسويق 210 آلاف طن حمضيات

اللاذقية - يوسف علي

أوضح المهندس منذر خير بك – مدير زراعة اللاذقية لـ(تشرين) أن خطة تسويق الحمضيات لموسم 2020-2021 تعد ناجحة حتى الآن، إذ تم تسويق نحو 180 ألف طن إلى الأسواق الداخلية، ونحو 29 ألف طن تم تصديرها من خلال مراكز الفرز والتوضيب إلى أسواق العراق والكويت وبقية دول الخليج، مبيناً أن الكميات التي تم تسويقها حتى الآن تقدر بثلث الإنتاج الإجمالي البالغ 592 ألف طن.

وأشار خير بك إلى أن الكميات التي دخلت مرحلة النضج والتسويق حتى تاريخه تقدر بـ /234972/ طن من أصناف (الحامض – أبو صرة – اليوسفي – كريفون).

وأضاف: بالتواصل مع الجهات التسويقية تبيّن أنّ العملية التسويقية لهذا العام تسير بشكل جيّد والأسعار جيّدة جداً إلى ممتازة فأسعار هذا العام ارتفعت عن الشهر نفسه (كانون الأول) من العام الماضي بخمسة أضعاف لأصناف (اليوسفي، كرمنتينا، البلدي، الساتزوما، أبوصرة، الكريفون، بوميلو) بأسعار وسطية تتراوح بين 385 إلى 625 ليرة المباعه لأسواق الجملة أو الهال، بينما ارتفعت أسعار أصناف الحامض البلدي والماير الفرنسي والحامض الأمريكي الضعف بأسعار وسطية تراوحت بين 510 إلى 630 ليرة، لافتاً إلى أن إجمالي المسوّق للموسم 209,778 طناً.

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