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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 10 جمادى الأولى 1442 الموافق لـ 25 كانون الأول 2020
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الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة
آوزكال: صمود سورية أفشل المخططات الأمريكية.. أردوغان لا يعي قوانين العلاقات الدولية
إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمدينة رأس العين في ريف الحسكة
كليتشدار أوغلو: نظام أردوغان نموذج لعصابات المافيا
سلالة كورونا الجديدة تشيع أجواء الحزن والترقب
الوفاء للمقاومة: خيار المقاومة ضد العدو الإسرائيلي واجب وطني
استشهاد امرأة يمنية بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي
دمشق وموسكو: واشنطن تطلق سراح إرهابيي (داعش) من سجون ميليشيا (قسد) لزعزعة استقرار الأوضاع في سورية
نظام أردوغان يطالب ألمانيا بتسليم صحفي كشف فضائحه ودعمه الإرهاب في سورية