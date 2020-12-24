تفجير يستهدف خط الغاز الرئيسي بمحافظة شمال سيناء المصرية

أعلنت محافظة شمال سيناء الواقعة شمال شرق مصر عن تعرض خط الغاز الرئيسي المغذى لمدينة العريش لعملية تفجير اليوم في منطقة سبيكة غرب المدينة.

ونقل موقع اليوم السابع عن محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة قوله في بيان له إن التفجير لم يسفر عن “خسائر بشرية” لافتاً إلى أن “الأجهزة المعنية تقوم بالتحقيق وبعمليات تمشيط واسعة لموقع التفجير لمعرفة سببه”.

وكان تفجير مشابه استهدف منتصف الشهر الماضي خط الغاز الرئيسي شمال سيناء.

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