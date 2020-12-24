القبض على 3 أشخاص يتاجرون بالدقيق التمويني في طرطوس

ألقى فرع الأمن الجنائي في طرطوس القبض على ثلاثة أشخاص ينقلون مادة الدقيق التمويني حيث اعترفوا بتهريب المادة وغربلتها وبيعها لأحد أفران الخبز السياحي بهدف تحقيق مكاسب مادية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه نتيجة المتابعة والتحري قام فرع الأمن الجنائي في طرطوس بتوقيف ثلاثة أشخاص أثناء قيامهم بنقل كمية من مادة الدقيق التمويني المهرب على متن سيارة نوع “بيك أب” وبالتحقيق معهم اعترفوا بحيازتهم مادة الدقيق التمويني المهرب وقيامهم بغربلته ونقله وبيعه لأحد أفران الخبز السياحي للمتاجرة فيه لغير الغاية المخصصة له.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة الدقيق التمويني المدعوم ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية وسيتم تقديم المقبوض عليهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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