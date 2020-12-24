ضبط 200 كغ من نتر الفروج والعظام في جرمانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ورشة بداخلها كمية 200 كيلوغرام من نتر الفروج والعظام تقوم بفرمها لصناعة كباب دجاج في مدينة جرمانا.

وأوضحت المديرية في بيان أن عناصر المديرية في مدينة جرمانا ضبطوا ورشة بداخلها 200 كيلوغرام من نتر الفروج والعظام تقوم بفرمها وإضافة البهارات عليها لصناعتها كباب دجاج للاستفادة من فارق السعر.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف ومصادرة الكمية لإتلافها أصولاً وإغلاق الورشة بالشمع الأحمر.

“سانا”

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