حفتر: لا خيار أمام قوات النظام التركي إلا مغادرة البلاد طوعاً أو بقوة السلاح

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أن عهد الأوهام الاستعمارية للنظام التركي انتهى مشدداً على أنه لا خيار أمام قواته إلا مغادرة الأراضي الليبية طوعاً أو بقوة السلاح.

وقال حفتر في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى 69 لاستقلال ليبيا: “لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام.. وأقدام الجيش التركي تدنس أرضنا الطاهرة.. ولا خيار أمام العدو المحتل إلا أن يغادر سلما وطوعاً أو بقوة السلاح والإرادة القوية”.

وأشار حفتر إلى أن النظام التركي ومرتزقته “مستمرون في التحشيد للحرب التي إذا أطلقت أول رصاصة فيها فليستعدوا للموت المحقق” متوجهاً إلى النظام التركي بالقول: “انتهى عهد أوهامكم الاستعمارية وعليكم اختيار الرحيل أو الحرب”.

وأضاف حفتر إن النظام التركي “المعتدي لم يوقف إرسال المرتزقة والسلاح بأنواعه معلنا الحرب على الليبيين ومتحدياً الإرادة الليبية ومستهيناً بالقيم الإنسانية” مؤكداً أنه “لا سلام في ظل المستعمر”.

ودعا حفتر “الضباط والجنود الليبيين جميعاً للاستعداد ما دامت تركيا ترفض منطق السلام من أجل طرد المحتل” معتبراً أن “المواجهة الحاسمة بدأت ملامحها تلوح في الأفق القريب مع رصد مناورات وتحشيد لمرتزقة تركيا وجندها بالقرب من خطوط التماس وتكديس السلاح والعتاد وبناء القواعد وغرف العمليات العسكرية”.

ووثقت تقارير إعلامية كثيرة مواصلة أردوغان نقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج كما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري أن مخابرات النظام التركي تقوم بنقل عناصر تنظيمي “داعش” و”النصرة” الإرهابيين من سورية إلى ليبيا.

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