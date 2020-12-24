الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها النفط السوري من المناطق التي تحتلها بريف الحسكة وأخرجت صباح اليوم رتلاً من عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري بريف القامشلي إلى قواعدها في العراق.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة الرميلان لمراسلة سانا أن رتلاً من 35 آلية من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات والبرادات برفقة 7 سيارات نوع “همر” عسكرية لقوات الاحتلال غادر قاعدة الاحتلال في مطار خراب الجير العسكري بريف الحسكة عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي نشر عدد من قواتها في مناطق آبار النفط لسرقته بالتزامن مع حصارها الجائر الذي تفرضه على الشعب السوري لمنعه من الحصول على الطاقة والمواد الغذائية والأدوية وإعاقة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

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