آوزكال: صمود سورية أفشل المخططات الأمريكية.. أردوغان لا يعي قوانين العلاقات الدولية

أكد الأكاديمي التركي إلهان آوزكال أن صمود الدولة السورية خلال مواجهتها أشرس هجمة امبريالية ضدها هو السبب الرئيس لفشل المخططات الأمريكية في المنطقة ومن ضمنها ما يسمى الربيع العربي.

وبين آوزكال في حديث لموقع دوفار الإخباري أن سورية كانت خلال السنوات العشر الماضية هدفا رئيساً للمخططات الأمريكية لافتا في هذا الإطار إلى الانتهاكات التي ارتكبها ولا يزال نظام رجب طيب أردوغان من خلال دعمه الإرهابيين واحتلال قواته أراضي سورية.

وقال آوزكال إن “أردوغان لا يعي أياً من قواعد وقوانين العلاقات والسياسة الدولية” مشيرا إلى الأزمات التي تعيشها تركيا وخاصة في المجال الاقتصادي بسبب سياساته الفاشلة داخليا وخارجيا.

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