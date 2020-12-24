إصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم بمدينة رأس العين في ريف الحسكة

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع صباح اليوم بين ما يسمى (لواء المعتصم) و(فرقة الحمزات) داخل مدينة رأس العين ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف الأطراف المتقاتلة واستنفار في صفوف جميع التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المدينة والتابعة بمجملها لقوات الاحتلال التركي.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات دارت بين الطرفين المتقاتلين بعد خلاف نشب بينهما على المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من ممتلكات الأهالي ومنازلهم وكانت مخبأة في أحد المستودعات حيث حاول إرهابيو ما يسمى (لواء المعتصم) الاستيلاء عليها بالقوة.

وتشهد مناطق انتشار قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين حالة من الاقتتال والخلافات وحرب التصفية بين مختلف الفصائل الإرهابية جراء الخلافات التي تنشب على المسروقات والمعابر ومناطق النفوذ وغالباً ما تتسبب الاشتباكات العنيفة التي تدور بينها بوقوع إصابات وشهداء في صفوف المدنيين.

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