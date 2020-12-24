كليتشدار أوغلو: نظام أردوغان نموذج لعصابات المافيا

وصف زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو نظام رجب أردوغان بأنه نموذج “لعصابات المافيا” وكل المهربين وتجار المخدرات ودور القمار.

وقال كليتشدار أوغلو في حديث اليوم: إن أفعال حكومة أردوغان تجاوزت كل حدود الجهل والغباء والفساد والأهم أن كل ما قام ويقوم به هذا النظام يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، لافتاً إلى استمرار مساعي أردوغان لإصدار المزيد من القوانين للقضاء على الديمقراطية وكل الحريات من أجل إقامة نظام استبدادي خطير في البلاد.

ودعا كليتشدار أوغلو رئيس النظام التركي إلى الكشف عن الأموال التي جمعها من الشعب كضرائب خلال 18 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم والتي زادت عن 2 تريليون دولار، مبيناً أن أردوغان باع مؤسسات القطاع العام واشتهر نظامه بأكبر عمليات رشاً وفساد ونهب وسلب أوصلت تركيا إلى ما هي عليه الآن من عجز مالي وفساد اجتماعي وأخلاقي.

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