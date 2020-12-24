سلالة كورونا الجديدة تشيع أجواء الحزن والترقب

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

اعتاد العالم المسيحي، وخاصة في أوروبا أن تكون أعياد الميلاد فرصة استثنائية للالتقاء بالأهل والأقارب والأصدقاء في جو يسوده الفرح والسعادة، حيث يحتفل الجميع سواء في البيوت أو الساحات العامة أو الملاهي بهذه المناسبة، وخاصة الأطفال منهم الذين ينتظرون “بابا نويل” ليوزع عليهم الهدايا، لكن احتفالات هذه السنة لن تشهد مظاهر الفرح السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا، خاصة السلالة الجديدة منه التي ظهرت في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية، فما السلالة الجديدة من فيروس كورونا؟

جاء ذلك في مقال نشرته مجلة “الإيكونومست” البريطانية التي أشارت إلى أن الفيروس الجديد من سلالة كورونا أصبح الشكل السائد من الفيروس كورونا بعدما أدت إلى زيادة حادة في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في كانون الأول، قد تكون هذه السلالة ظهرت في منتصف أيلول في العاصمة لندن أو مدينة “كنت” جنوب شرق إنكلترا على حد قول باتريك فالانس، المستشار العلمي للحكومة البريطانية.

وحسب “الايكونومست”، أفاد كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا في بيان له: “إن المجموعة الاستشارية لأخطار فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع.

وأوضحت الإيكونومست أن الرأي السابق يرتكز على ملاحظة زيادة حادة في عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى في لندن والجنوب الشرقي من إنكلترا مقارنة ببقية أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة.

وأضافت “الإيكونومست”: يبدو أن هذه الزيادة ناجمة عن السلالة الجديدة في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها السلطات الصحية، ومع ذلك لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات، أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار لتأكيد ذلك.

إن المعلومات حول هذه السلالة مقلقة للغاية، وفق ما قال البروفسور بيتر أوينشو، المتخصص في جهاز المناعة في جامعة إمبريال كوليدج، لندن، خصوصاً أن هذا الفيروس الجديد أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70%.

وفي السياق نفسه أضاف البروفسور جون آدموندز، من كلية لندن للصحة أن هذه أنباء سيئة للغاية، ويبدو أن هذه السلالة معدية أكثر بكثير من السلالة السابقة.

وبينت المجلة أن السلالة الجديدة تحمل طفرة تسمى “إن ٥٠١ واي” في بروتين “شويكة” فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها، وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

ولفت البروفسور، جوليان هيكوكس من جامعة ليفربول إلى أن فيروسات كورونا تتحور طوال الوقت، وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة، والأكثر أهمية هو معرفة إذا ما كان لدى هذه السلالة خصائص من شأنها التأثير على الصحة البشرية والتشخيصات واللقاحات، وأشار اكسل إلى أنه كلما ارتفع عدد الإصابات ارتفعت احتمالات حدوث تحور عشوائي للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر، محذرة الدول الأوروبية من ضرورة تعزيز القيود على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا، كما أفاد فرعها الأوروبي.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر، فضلاً عن أنها قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص، كما أوصت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بتوسيع قدراتها على تحديد ماهية سلالة الفيروس الجديدة.

يأتي هذا في وقت قررت فيه دول أوروبية عديدة تعليق رحلاتها الآتية من بريطانيا بعد اكتشاف هذه السلالة الخارجة عن السيطرة، وقالت متحدثة باسم فرع المنظمة في أوروبا: إن المنظمة ستدلي بمزيد من المعلومات حين يكون لديها رؤية أكثر وضوحاً عن صفات هذه السلالة، وأضافت: في أنحاء أوروبا حيث تنتقل العدوى بشدة وعلى نطاق واسع، يتعين على الدول مضاعفة قيودها إجراءاتها الوقائية.

وعلى الصعيد العالمي أوصت منظمة الصحة العالمية كل الدول بتعزيز قدراتها على تحديد سلالة الفيروس الجديد حين يكون ذلك ممكناً، وتقاسم المعلومات على الصعيد الدولي وخصوصاً إذا تم تحديد الطفرات الإشكالية نفسها.

ولأن موضوع فيروس كورونا الجديد بات مقلقاً للغاية، فقد اتخذت بعض الدول إجراءات صارمة للحد من انتشاره، حيث قامت السلطات البريطانية بفرض تدابير الإغلاق في لندن وجزء من إنكلترا، كما صرح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، مؤخراً: “للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة، علينا استعادة السيطرة على الوضع، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تقييد التواصل الاجتماعي، وسيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين توزيع اللقاح.

وبعدما علقت هولندا جميع الرحلات الآتية من المملكة المتحدة، تبعتها ألمانيا وبلجيكا، وإيطاليا، وفرنسا، والكويت إيرلندا وتونس، ومن المتوقع أن تقوم بهذا التعليق دول أخرى كثيرة.

الفيروس الجديد من سلالة كورونا أصبح الشكل السائد من الفيروس كورونا بعدما أدت إلى زيادة حادة في الحالات التي استدعت الدخول إلى المستشفيات في كانون الأول، قد تكون هذه السلالة ظهرت في منتصف أيلول في العاصمة لندن أو مدينة كنت جنوب شرق إنكلترا على حد قول باتريك فالانس، المستشار العلمي للحكومة البريطانية.

وحسب “الايكونومست”، أفاد كريس ويتي، كبير المسؤلين الطبيين في إنكلترا في بيان له: “إن المجموعة الاستشارية لأخطار فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة تعتبر الآن أن هذه السلالة الجديدة قد تنتشر بشكل أسرع.

وأوضحت “الإيكونومست” أن الرأي السابق يرتكز على ملاحظة زيادة حادة في عدد الإصابات والحالات التي تستدعي الدخول إلى المستشفى في لندن والجنوب الشرقي من إنكلترا مقارنة ببقية أنحاء البلاد في الأيام الأخيرة، وأضافت: يبدو أن هذه الزيادة ناجمة عن السلالة الجديدة في إشارة إلى المعلومات التي قدمتها السلطات الصحية، ومع ذلك لا يوجد مؤشر في الوقت الراهن على أن هذه السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات، أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، لكن العمل جار لتأكيد ذلك.

إن المعلومات حول هذه السلالة مقلقة للغاية، وفق ما قال البروفسور بيتر أوينشو، المتخصص في جهاز المناعة في جامعة إمبريال كوليدج، لندن، خصوصاً أن هذا الفيروس الجديد أكثر قابلية للانتقال بنسبة تتراوح بين ٤٠ إلى ٧٠% .

وفي السياق نفسه أضاف البروفسور جون آدموندز، من كلية لندن للصحة: هذه أنباء سيئة للغاية، ويبدو أن هذه السلالة معدية أكثر بكثير من السلالة السابقة.

وبينت المجلة أن السلالة الجديدة تحمل طفرة تسمى “إن ٥٠١ واي” في بروتين “شويكة” فيروس كورونا، وهي موجودة على سطحها، وتسمح لها بالالتصاق بالخلايا البشرية لاختراقها.

ولفت البروفسور، جوليان هيكوكس من جامعة ليفربول إلى أن فيروسات كورونا تتحور طوال الوقت، وبالتالي ليس من المستغرب ظهور سلالات جديدة، والأكثر أهمية هو معرفة إذا ما كان لدى هذه السلالة خصائص من شأنها التأثير على الصحة البشرية والتشخيصات واللقاحات، وأشار اكسل إلى أنه كلما ارتفع عدد الإصابات ارتفعت احتمالات حدوث تحور عشوائي للفيروس.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر، محذرة الدول الأوروبية من ضرورة تعزيز القيود على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في بريطانيا، كما أفاد فرعها الأوروبي.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن مؤشرات أولية تفيد أن عدوى السلالة قد تكون أكبر، فضلا عن أنها قد تؤثر في فاعلية بعض أساليب التشخيص، كما أوصت منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء بتوسيع قدراتها على تحديد ماهية سلالة الفيروس الجديدة.

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