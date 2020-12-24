ألمانيا تسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة قادمة من بريطانيا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورنا الجديد في ولاية بادن/فيرتمبرغ قادمة من بريطانيا.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة في الولاية قولها في بيان “إن الشخص المصاب وصل الولاية قادما من مطار هيثرو اللندني إلى مدينة فرانكفورت في الـ20 من الشهر الجاري لزيارة أقاربه وثبتت إصابته بالفيروس فور وصوله”.

وأضافت “أن ثلاثة من المخالطين للحالة المصابة وضعوا في الحجر الصحي”.

ودفعت السلالة الجديدة سريعة الانتشار العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.

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