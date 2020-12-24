حلب تحمي نفسها من كورونا بهذه الإجراءات

حلب - رحاب الإبراهيم

أصدر محافظ حلب حسين دياب عدداً من التعاميم، انسجاماً مع قرارات الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لانتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس.

ومن هذه التعاميم: تعميم إلى قيادة شرطة المحافظة للإيعاز إلى فرع الأمن الجنائي والوحدات الشرطية المعنية لإبلاغ أصحاب منشآت الاطعام السياحية بضرورة الالتزام بنسب التباعد المكاني 50% وعدم إقامة أية حفلات أو برامج فنية وعدم تقديم الأراكيل وذلك تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر في حال المخالفة.

وطلب في التعميم إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والتربية والإعلام والتعاون السكني وفرع نقابة الفنانين كل حسب اختصاصه عدم إقامة أي نشاط تجمعي من شأنه المساهمة في انتشار الفيروس تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة.

في حين أكد التعميم إلى شركة النقل الداخلي في حلب ونقابة عمال النقل البري في حلب على فرض ارتداء الكمامة لمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها (سائقين وركاب) تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق السائق في الجهة العامة والإجراءات القانونية اللازمة بحق المركبة الخاصة في حال المخالف، واعتماد خطة تعقيم شاملة للمركبات وتنفيذها .

وتضمن التعميم إلى المؤسسات والمديريات والشركات العامة والمصارف والاتحادات والغرف والنقابات: فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في الجهات والمؤسسات العامة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المسلكية بحق العاملين المعنيين في حال المخالفة، واعتماد خطة تعقيم شاملة للمقرات.

كما تم التعميم إلى مجلس مدينة حلب ومجالس المدن والبلدات والبلديات للاستمرار في غسيل الطرق و المحاور الرئيسة والفرعية والساحات وتعقيمها والاستمرار بحملات النظافة (نهارية وليلية) و كنس وترحيل القمامة وتفريغ الحاويات وتعقيمها.

وفيما يخص التعميم إلى فرع (السورية للتجارة) في حلب ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب وغرفة تجارة حلب كل حسب اختصاصه (فرض ارتداء الكمامة لمرتادي صالات (السورية) ومنافذ بيع الأفران والمحال التجارية، واعتماد خطة تعقيم شاملة للصالات والمنافذ والمحلات وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال المخالفة).

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