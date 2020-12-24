زراعة 3500 غرسة بعيد الشجرة في حلب

حلب ـ مصطفى رستم

شاركت الفعاليات الشعبية في مدينة حلب الاحتفال بمناسبة عيد الشجرة التاسع والستين هذا العام ضمن موقع التشجير في منطقة الزربة في ريف المحافظة مقابل (إيكاردا) والواقع على طريق دمشق بزراعة ثلاثة آلاف وخمسمئة غرسة.

وفي هذه المناسبة، قدم مدير زراعة حلب – المهندس رضوان حرصوني من موقع التشجير شرحاً عن امتداد مساحة الغراس التي ستكون على طول (65) دونماً، مع زراعة عدة أنواع من الشجيرات (كازورينا، سرو، صنوبر، كينا، زيزفون، طرفاء وصنوبر حلبي).

من جانبها، شاركت مختلف الفعاليات الشعبية في العيد السنوي وتحدثوا عن أهمية وفوائد الغطاء النباتي وتأثيراته على البيئة، وذكر باسم زيدان عضو اتحاد طلبة سورية، فرع جامعة حلب كممثل عن طلاب جامعة حلب المشاركين بالاحتفال بقوله: يشارك 150 طالباً وطالبة بدعوة من مديرية زراعة حلب في التشجير فالشجرة بالإضافة إلى الناحية الجمالية التي تكتنزها فهي حاجة وضرورة وتحمل أهمية مستمرة و لاسيما بعد الحرائق الحراجية التي شهدناها مؤخراً.

وتبلغ الخطة الحراجية للعام القادم (500) هكتار موزعة على مواقع حرم بحيرة الأسد (موقع خربة عقلة، وضحة، رسم الغزال) طريق عام حلب ـ الرقة بأنواع أشجار مختلفة.

في السياق ذاته، أعلنت مديرية الزراعة عن تحقيق خطة إنتاجية لمشتل حراج حلب للعام الحالي (300) ألف غرسة حراجية مع تنفيذ كامل الخطة، كما زار كبار المسؤولين في المحافظة ( أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور، والمحافظ حسين دياب موقع التشجير وساهموا بزراعة الغراس) .

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