إيران تسجل 6178 إصابة جديدة و152 وفاة بكورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري تسجيل 6178 إصابة جديدة و152 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن سادات لاري قولها في تصريحها الصحفي اليومي: “ارتفع إجمالي المصابين بكورونا في إيران إلى مليون و183 ألفاً و182 شخصاً بينهم 5371 في حالة حرجة فيما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 54 ألفاً و308 أشخاص.

وأضافت سادات لاري: أن عدد المتعافين من الوباء بلغ لغاية الآن 924 ألفاً و685 شخصاً، مشيرة إلى أنه تم إجراء 7 ملايين و253 ألفاً و750 اختباراً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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