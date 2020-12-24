موسكو: الخبراء الروس تسلموا عينات لسلالة كورونا الجديدة ويدرسونها بنشاط

أكدت موسكو اليوم أن الخبراء الروس شرعوا بدراسة السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخراً في بريطانيا.

ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في إفادة صحفية: إن العلماء الروس يتبادلون المعلومات في هذه المسألة مع الزملاء الأجانب ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرق إنكلترا إلى الدرجة الرابعة وهي الأكثر صرامة.

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