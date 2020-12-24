الوفاء للمقاومة: خيار المقاومة ضد العدو الإسرائيلي واجب وطني

جددت كتلة الوفاء للمقاومة اللبنانية التزامها التمسك بخيار المقاومة ضد العدو الإسرائيلي والإرهاب التكفيري مؤكدة أنه واجب وطني.

وجاء في بيان صدر عن الكتلة بعد اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد رعد “أنها لن تألو جهدا في تصويب المسارات وبذل الجهود حتى تصب البرامج السياسية والاقتصادية والإدارية في الاتجاه الذي يخدم خيار المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وحلفائه”، مضيفاً: إن المقاومة ستواصل هذا النهج لحماية لبنان وتعزيز قدراته وأوضاعه.

وشددت الكتلة في بيانها على أن التفاف اللبنانيين حول معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو السبيل لصون السيادة والاستقلال ولتحقيق البناء والاستقرار الداخلي في لبنان معربة عن الأمل بأن يتم التوصل إلى تفاهم جدي وصريح حول تشكيل الحكومة اللبنانية بأقرب وقت ممكن.

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