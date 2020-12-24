استشهاد امرأة يمنية بانفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي

استشهدت امرأة يمنية اليوم من جراء انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي على محافظة صعدة الحدودية اليمنية.

وأفاد مراسل المسيرة نت في المحافظة باستشهاد مواطنة في مديرية الصفراء بسبب انفجار لغم من مخلفات العدوان السعودي.

وتعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية في وقت سابق لقصف سعودي بأكثر من 30 صاروخاً وقذيفة.

إلى ذلك شن، طيران العدوان السعودي خمس غارات على محافظتي مأرب والجوف.

وأوضح مصدر أمني يمني أن طيران العدوان شن غارتين على جبل هيلان بمديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في مأرب واستهدف بغارتين منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بالجوف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.

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