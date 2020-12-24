نظام أردوغان يطالب ألمانيا بتسليم صحفي كشف فضائحه ودعمه الإرهاب في سورية

طالب النظام التركي السلطات الألمانية بتسليم رئيس التحرير السابق لصحيفة “جمهوريت” الصحفي جان دوندار الذي أصدرت محكمة تركية حكماً عليه بالسجن 27 عاماً و6 أشهر على خلفية نشره تحقيقاً يؤكد أن أجهزة الاستخبارات التركية سلمت أسلحة لتنظيمات إرهابية في سورية.

وذكرت صحيفة “زمان” التركية أن “رئيس وحدة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين التون طالب السلطات الألمانية بتسليم دوندار عبر تغريدة نشرها باللغة الألمانية وأتت هذه المطالبة بعدما وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس حكم السجن الصادر عن المحكمة التركية بحق دوندار بأنه صفعة للصحافة المستقلة وانه أمر لا يمكن قبوله حيث استنكرت السلطات الألمانية ذلك الأمر”.

وقام دوندار عندما كان رئيس تحرير صحيفة جمهوريت بنشر صور ومقطع فيديو تظهر أن شاحنات تابعة للمخابرات التركية استخدمت لنقل أسلحة إلى إرهابيين في سورية.

ووجه نظام أردوغان اتهامات إلى كل الأشخاص الذين ساهموا في كشف تلك الحقائق من عناصر الأمن والقضاء والجيش والصحافة بالانتماء إلى جهات معادية وتم اعتقالهم في فترات مختلفة.

وكان دوندار نجا في 7 أيار 2016 من محاولة هجوم مسلح أمام قصر العدل في مدينة اسطنبول على يد شخص ثبتت صلته بحكومة النظام التركي رحل على إثرها من تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا.

وفي سياق انتهاكات النظام التركي لحقوق الإنسان، أقرت المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية بوجود تفتيش مهين للنساء في السجون بعد تصاعد الجدل حول القضية التي شغلت حيزاً كبيراً من اهتمام الرأي العام مؤخراً.

وأصدرت المديرية بياناً محرجاً للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية لم تنكر فيه أقوال المجني عليهن التي تفيد بأنهن تعرضن للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز.



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