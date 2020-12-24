كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تسجل مليوني حالة إصابة بكورونا

تخطت ولاية كاليفورنيا الأمريكية حاجز المليوني حالة إصابة بـ “كوفيد 19” مع تزايد حالات الإصابات والوفيات المسجلة فيها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت شبكة “سي بي اس” الإخبارية أن ولاية كاليفورنيا باتت أول ولاية تتخطى حاجز المليوني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ستة أسابيع فقط من تسجيلها مليون حالة وذلك وفقاً للبيانات التي نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وتوفي أكثر من 23500 من سكان كاليفورنيا من جراء الإصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء وشهدت الولاية ارتفاعاً هائلاً في عدد حالات الإصابة خلال الأسابيع الأخيرة إضافة إلى تسجيل ارتفاع في معدلات الوفيات حيث سجلت اليوم ثاني أكبر عدد وفيات وهو 361.

كما تضاعف عدد مرضى الفيروس في وحدات العناية المركزة تقريباً في ثلاثة أسابيع فقط إلى 3827 حالة وانخفضت سعة وحدة العناية المركزة في الولاية وقفز عدد حالات العلاج في المشافي إلى 18828 مريضاً أي أكثر من الضعف منذ الأول من كانون الأول مع 605 مرضى جدد في يوم واحد.

وسجلت مقاطعة أورانج الواقعة في ولاية كاليفورنيا مرة أخرى رقماً قياسياً في المستشفيات مع 1854 حالة إصابة، كما أبلغت المقاطعة عن 4406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة إضافيتين

طباعة