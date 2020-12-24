ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في عين عيسى بريف الرقة

داهمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدة أحياء في مدينة عين عيسى بريف الرقة واختطفت عدداً من الشبان.

وأفادت مصادر محلية لـ سانا بأن مسلحين من ميليشيا “قسد” داهموا منازل المواطنين في مدينة عين عيسى بريف الرقة وأقدموا على اختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسراً.

وأقدم مسلحون من ميليشيا “قسد” أمس على مداهمة عدة منازل في بلدة الجرنية غرب الرقة واختطاف عدد من الشبان وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب للقتال في صفوفها.

طباعة