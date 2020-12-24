حقيقة المؤسسات الأمريكية

كتب المحرر السياسي

لم يترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته في الانتهاء في 20 كانون الثاني من العام القادم، أي وسيلة أو طريقة شرعية وغير شرعية إلا ولعبها على أمل البقاء في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى ومن أجل الفوز بولاية ثانية، فقد رمى بكل أوراقه على طاولة “المكاسرة” من دون حياء أو مكابرة.. وأول هذه الأوراق التي اعتبرها أكثر من رابحة لمستقبله السياسي نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة ومارس من دون خجل كل فنون وأساليب التهديد والوعيد على المنظمات الدولية وعلى الدول التي تقف إلى جانب عدالة القضية الفلسطينية، بل بالغ في تنفيذ “الشعار” الأمريكي المشهور «العصا والجزرة» في رابعة النهار مع الكثير من الدول الإقليمية والدولية وخاصة العربية، حيث مارس الضغط المفرط واستعمل العصا بحق الدول التي ترفض التعاون والتقارب مع الكيان الصهيوني والجزرة لإغراء البعض الآخر.. الذي يهمه كسب ود الكيان الصهيوني والظفر بالعطايا الأمريكية.. وضمان البقاء في عرشه مدة أطول عبر تسريع التطبيع مع تل أبيب.. كل هذا فعله ترامب لكسب ود ودعم اللوبي الصهيوني المؤثر في المجمع الانتخابي الأمريكي وكان له بعض ذلك فقد انصاعت بعض المشيخات وقليلاً من العربان… ومع كل هذا الكرم الطائي لم يكسب ترامب ود الصهاينة الأمريكيين لأنه أدى دوره وقد انتهى.. وقد قرأ ترامب الرسالة جيداً فرمى بالورقة الثانية وهي حشد جمهور غوغائي كبير من العنصريين البيض أهل السوابق المدججين بالسلاح بكل أنواعه وتهديد كل من لا يكون معه قولاً وفعلاً لزرع الرعب والاستعداد لخلق الفوضى في حال فشل حسم الانتخابات الرئاسية.. بل ذهب إلى استعطاف ناخبيه وجمهوره بإصابته بفيروس “كوفيد19” لاستقطاب المزيد من الجمهور الأمريكي الرمادي، وعندما جاءت نتائج هذه الحسابات على خلاف ما يرغب خرج من العزل في اليوم الثاني الأمر الذي سرع بكشف تمثيليته مبكراً.. فهرب إلى الأمام بإغراء سواد المجتمع الأمريكي بتوفير اللقاح لفيروس كورونا قبل الانتخابات بساعات.. ومع هذا فشل فراهن على ورقة أخرى وأخيرة ألا وهي ورقة المحكمة الدستورية العليا معولاً عليها حسب ادعائه أن أكثرها من المحافظين الجمهوريين الذين عينهم، وهي بذلك جمهورية الهوى والسلوك والقرار، وإنها سوف تنظر بعين العطف والانحياز إلى دعاويه الـ50 المرفوعة من كل الولايات أمام القضاء المشككة بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنسختها الأخيرة، متهماً القائمين عليها بتزوير ملايين الأصوات مدعياً -من دون تقديم أي دليل- أنها تم التلاعب فيها من الديمقراطيين سواء التي جاءت في البريد أو عبر المنصات الإلكترونية.. كل هذا الدهاء والمكر والخبث ليظهر ترامب أنه ضحية مؤامرة رغم تثبيت المجتمع الانتخابي خسارته المدوية.. ومع هذا وحتى الساعة لم يقبل بالأمر ولم يستسلم ولم يعترف بالخسارة..

وقد يهرب إلى الوراء وافتعال حرب قد تكون كارثية نكاية بجو بايدن وأنصاره وهذا أن دل يدلل على أن الديمقراطية الأمريكية مجرد كذبة كبيرة.. ومسرحة متقنة الأدوار يصفق لها السذج والأغبياء.. وأن النظام الانتخابي الأمريكي الذي يدعي العدالة هو الآخر مجرد تسويف لإشغال العالم كل 4 سنوات بتمثيلية درامية طويلة الحلقات تجني فيها أمريكا مليارات الدورات، عبر تسويق المنتجات والأفراد والمؤسسات عبر ماكينتها الإعلامية ومن يدور في فلكها.

وإن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً ومسرحية نزاهة التصويت والفرز مدروسة بمنتهى الدقة عبر هيمنة “الدولة العميقة”.. والجميل بهذه الانتخابات الأمريكية الأخيرة إنها كانت واضحة ومكشوفة وليس فيها لبس، وأن دولة الاستخبارات هي التي سادت ولا وجود لما يسمى دولة القانون والمؤسسات.. وأن رئيسها ما هو إلا “راعي بقر” استبدادي وتسلطي و”حلاب ضروع” واستغل نفوذه الوظيفي وإساءاته المتكررة باستعمال سلطاته الواسعة المستمدة من نفوذ وغطرسة الولايات المتحدة، لحماية مصالحه الشخصية أولاً والأسروية والتربح من منصبه عبر عقد صفقات تجارية وعسكرية كاذبة ومستغلاً شماعة “الخطر الإيراني”، حتى الساعة.

فهل نرى في قادم الأيام مساءلة لترامب على يد المؤسسات الأمريكية التي تدعي الديمقراطية والشفافية على كل السلوكيات السابقة الذي أباح وشرعن العنصرية والشعبوية حتى بين أبناء المجتمع الأمريكي.. أم يتم غض الطرف عنه لأن ما جرى من مسلمات الطبخة الأمريكية المتوارثة والثابتة في الدستور الأمريكي.. الحق ليس على النظم الأمريكية بل على من يعتقد بنزاهتها من العربان.

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