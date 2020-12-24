بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة عضو مجلس الشعب الأسبق عبد الله الأطرش

السويداء- طلال الكفيري

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد قدم وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام اليوم الخميس التعازي بوفاة عضو مجلس الشعب الأسبق عبد الله عبد الغفار الأطرش الذي وافته المنية أمس الأول.

وأقيم حفل التشييع في الملعب البلدي بمدينة السويداء بمشاركة فعاليات رسمية ودينية وأهلية.

وأعرب ذوو الفقيد وأسرته عن خالص شكرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد وكل من شاركهم بمواساتهم بفقيدهم الراحل، هذه المشاركة التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.‏

وأشار نجل الفقيد حسن الأطرش عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي- عضو قيادة فرع السويداء للحزب إلى المزايا والخصال الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد من الكرم والشجاعة والإقدام والرأي السديد ولا يخشى في قول الحق لومة لائم، لافتاً إلى أن الفقيد كان صوت الحق وصوت الشعب خلال وجوده في مجلس الشعب حيث كرس وقته لخدمة مجتمعه ووطنه.

وقال الأطرش: خلال الحرب على وطننا، كان الفقيد على الدوام إلى جانب وطنه وجيشه وقائده، وكان على قناعة تامة بانتصار الوطن على الأعداء كلهم، الذين تكالبوا عليه من كل حدب وصوب.

وفي كلمة باسم وزارة الأوقاف تحدث الشيخ نجدو العلي مدير أوقاف السويداء والقنيطرة عن مناقب الفقيد الوطنية والإنسانية كأحد أبناء الوطن الذين دافعوا عنه في مختلف المحافل، مؤكداً أن الفقيد كان قامة إنسانية واجتماعية ووطنية حمل خلال عقود من حياته هموم أهله ووطنه باذلاً ما استطاع سبيلاً لإصلاح ذات البين ونشر المحبة والاستقرار والسلم وحفظ الإخوان، وكان منارة وطنية وإنسانية في فترة أرخت الحرب الظالمة على وطننا بظلالها الثقيل.

وبدوره رئيس المجلس الإسماعيلي في سورية علي قبلان قال: لقد عرفنا بالفقيد الراحل عبد الله الأطرش شجاعته وكرمه والمواقف الوطنية الثابتة خلال خدمته الطويلة في مجلس الشعب، وكان له دور كبير في حل النزاعات وإخماد الفتن في سورية ولبنان.

شارك في التشييع عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير، وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حكمت الهجري ويوسف جربوع وحمود الحناوي، وقائد شرطة المحافظة اللواء معن الأسعد ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي، وفعاليات أهلية ودينية ورسمية.

يشار أن المرحوم عبد الله الأطرش من مواليد 1933 ويحمل إجازة بالحقوق من القاهرة منذ عام 1964.

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