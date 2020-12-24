تشرين- رنا بغدان

توجه بطاركة الكرسي الأنطاكي برسائل معايدة بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة رفعوا فيها صلواتهم وأدعيتهم بأن يُنعِم رسول المحبة والسلام بالأمن والطمأنينة والصحة والثقة والمسرة على أبنائهم في سورية والعالم بأسره، راجين من الله العلي أن يبارك أيامهم ويزرع في قلوبهم النور والأمل وأفعالَ الرحمة، ومعاهدينه على البقاء في هذه الأرض المشرقية، متجذرين متحَدِّيْن كل مشقةٍ بتكاتفهم وتآخيهم.

البطريرك يوحنا العاشر: صلواتنا لسورية.. هنا سنبقى متجذرين متّحدين

وفي رسالته الميلادية قال غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس: في ليل الزمن الحاضر يطل علينا طفل المغارة بصيصَ نورٍ ليسَ للظلمةِ أن تخمده, يوافينا في أيامٍ تئِنُّ فيها البشرية تحت نيْرِ الوباء وتنظر بالرجاء إلى سيد الرجاء كي يرفع بـ«نيره الهيّن» كل ما يثقل كاهلها ويطل على عالمه إطلالة المحبة والسلام, يوافينا بسمةً خفرةً وسط ضجيج هذه الدنيا وتعزية صادقة وطفلاً صغيراً لم يجد له في أرائك العروش مكاناً فاختار حشا العذراء عرشاً, وأتى معانقاً كل البشرية وفي كل عصر منذ آدم إلى أيامنا ليزرعَ في مغارة قلبها بصيص النور والأمل.

دعوتنا اليوم أن نجسد هدية الميلاد إحساناً وصدقةً بالرضا والعرفان.. دعوتنا اليوم أن نستقبل الميلاد بقلوبنا التي تلتمع بنقاوة الذهب عندما تنظر إلى الآخر المحتاج وتستدر تجاهه مراحم السماء.. دعوتنا اليوم أن نبقى أمناء عبر تآخينا وترجمة هذا التآخي أفعالاً رحمة.

في يوم الميلاد المجيد، جميعنا نضم صلواتنا ونرفع الدعاء بأن تزول غمامة الوباء عن عالمنا، وأن تواسى القلوب الكسيرة وأن يعم السلام العالم الذي يتخبط في موجات العنف والإرهاب.. وندعو للسلام من أجل الشرق الجريح وقلبه فلسطين بشعبها المصلوب على قارعة طريق الأمم.. ندعو للسلام لسورية ولكل بلد وبقعة من هذا الشرق ومن هذا العالم.

وفي يوم الميلاد المجيد نحن على العهد أن نبقى في هذه الأرض متجذرين متحَدِّيْن كل مشقةٍ بعونه تعالى وقوته التي تدعم قوتنا.. وأن نبقى دوماً أمناء على أصالة شهادتنا له رغم قسوة الأيام الحاضرة ورغم ما يتحمل فيها إنسان هذا الشرق -والمسيحي جزءٌ أساس منه- من تهجيرٍ وويلات حروبٍ وخطفٍ وظروفٍ معيشيةٍ وتصدّع دولٍ ومجتمعات، كما نذكر في صلواتنا أخوينا المخطوفَيْن مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي ونضع برسم العالم أجمع وهيئاته الدولية والمحلية قضيتهما ونصلي من أجل إطلاقهما وعودتهما مع كل مخطوف ومفقود.

صلواتنا اليوم ونحن على فاتحة عام جديد أن يعم السلام وأن تسكت ضوضاء الحروب وتزول ويلاتها.. ونجثو سائلين رب الرحمة والرأفات أن يديم مراحمه علينا ونحن نرنم له بملء قلوبنا وشفاهنا: «المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة».

البطريرك يوسف الأول: بتآخينا نعلي قيم الرحمة والمحبة.. وبتقاربنا يعم السلام جميع العالم

كما توجه صاحب الغبطة يوسف الأول بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك برسالة عرض فيها مولد السيد المسيح ورسالته ونوره الذي أفاض سلاماً ورحمة للبشري، مؤكداً أن ميلاد السيد المسيح لم يكن حدثاً عابراً، قائلاً: كان ميلاده بقاء معنا. وبذلك حوّل يسوع بميلاده الوقت من تسلسل زمنيّ إلى فسحة تلاق، فيها نلاقي بعضنا بعضاً، ونتوقّف بعضنا عند بعض.

وتابع غبطته: اليوم يتقارب الناس بفضل وسائل التواصل الاجتماعيّ الكثيرة المتنوّعة، إنّما في أعظم الأحيان هو تقارب افتراضيّ مغاير للتقرّب الذي يحمل نفحة إنسانيّة، وأعني هنا الدفء والحياة, وكثيراً ما يؤول هذا التقارب إلى غزو بعضنا حياة البعض الآخر، فليس كلّ اقتراب تقرّباً. فالسيّد المسيح لم يقترب منّا بميلاده بل تقرّب، معطياً بذلك نموذجاً للتقرّب بأن نأتي بعضنا إلى بعض كما أتى إلينا متواضعاً وديعاً مسالمـاً، وأن نقبل بعضنا بعضاً على تنوّعنا إخوة تسود فيما بيننا المساواة والاحترام المتبادل والتعاون, ما من شأنه أن يؤجّج فينا الرجاء الذي أتى مع ميلاد يسوع المرادف عندنا للخلاص الذي يحثّنا على أن نقيم العيد في هذه السنة وهو ضروريّ أكثر من أي وقت مضى ليشجّعنا على المثابرة في الرجاء، فالشرّ لن ينتصر على الخير، ولا الحرب على السلام، ولا الحزن على الفرح، ولا الحقد على الحبّ، ولا الأنانية على العطاء.

وفي هذا اليوم، يوم الميلاد، نتوجه بالصلاة إلى العمل من أجل عالم أفضل يرى ويلمس كلّ إنسان فيه أنّ له فيه مكاناً واحتراماً وكرامة وحرّيّة.

البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني: دعواتنا لعام جديد يعمه السلام لسورية والعالم

من ناحيته، قال قداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطـريـرك أنطاكيــة وسائــر المشــرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع في رسالته الميلادية:

في غمرة الصعوبات التي نعيشها هذا العام، يطلّ علينا ميلاد السيّد المسيح ليذكّرنا أنّ الله حاضر معنا وبيننا.. يحتاج الإنسان على الدوام إلى أن يشعر بقرب الله منه، فيلتجئ إليه كلّما واجهته الصعوبات أو حلّت به الكوارث أو شعر أنّه بائس ولا يقوى على شيء لوحده. فمع الله، يشعر الإنسان بالسلام والأمان والقوّة والثقة لأن ما من شيء غير مستطاع عند الله.

وأضاف غبطة البطريرك: واليوم، كأيّ يومٍ خلا ولربّما أكثر، يحتاج الإنسان إلى أن يشعر بأنّ الله ليس بعيداً عنه, فالبشريّة جمعاء تواجه اليوم تحدّيات كثيرة كجائحة «كورونا» التي انتشرت في كلّ أصقاع الأرض وتسبّبت بانهيارات اقتصادية في بلدان العالم كافة، بالإضافة إلى الأزمات المتنوّعة التي ألمّت ببلادنا المشرقية من كلّ حدبٍ وصوبٍ فأرزحتها تحت نيرها وأنهكتها، فيما القلق يملأ حياتنا بسبب الحالة التي وصلت إليها بشرّيتنا بإرادة وبغير إرادة.داعياً كلّ إنسانٍ، وخاصّةٍ أصحاب القرار وذوي السلطة والنفوذ، على العمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار والعدل.,وقال: بَيد أنّنا في الوقت عينه، ننظر إلى واحة الأمل في وسط المحن ففي الميلاد أبصرنا نوراً عظيماً يُشرق في الظلمة، نور الخلاص والرجاء الذي يحدونا بأنّ المصائب لا بدّ أن تنتهي وتزول لأنّ الله معنا، يسند ضعفنا، يشدّد عزيمتنا، يعضد شقاءنا، يغني فقرنا، يشفي أسقامنا، يداوي جراحاتنا، يواسينا ويتحنّن علينا ويرحمنا. وما أعظم هذه الثقة التي ينالها المتّكلون على الله فتتحوّل أحزانهم وآلامهم فرحاً لأنّهم يعلمون أنّهم ليسوا وحيدين فينظرون إلى الحياة نظرة متجدّدة تزيل بؤس العالم فيصير منيراً مليئاً بالرجاء، وينقلون هذا الرجاء والفرح إلى كلّ الناس، مرنّمين مع الملائكة: «المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر».

أيّها الأحبّاء، نتقدّم منكم بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة بأسمى التهاني ونسأل الله أن يكون العام الجديد عاماً مباركاً مليئاً بالفرح والرجاء وأن يُنعِم الله علينا جميعاً بالأمن والطمأنينة والصحة والنجاح. وكلّ عام وأنتم بخير.

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