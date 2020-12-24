النقل: استمرار تقديم الخدمات خلال العطلة

أعلنت وزارة النقل استمرارها بتقديم الخدمات في قطاعات المرافئ والمطارات والسكك الحديدية خلال عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأوضحت الوزارة في بيان: أن خدماتها مستمرة في مرفأي طرطوس واللاذقية ومطارات دمشق وحلب واللاذقية والقامشلي إضافة إلى استمرار النقل عبر السكك الحديدية في مجال نقل الحبوب والفيول والمواد والبضائع طيلة أيام العطلة مشيرة إلى وجود ورديات عمل على مدار الساعة تستمر في تقديم هذه الخدمات وهذا ما يتم لحظه في قرارات العطل بشكل دائم نظراً لحيوية هذه القطاعات.

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