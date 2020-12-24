أردوغان ولعبة الابتزاز المفضوح لأوروبا

تقرير

يبدو أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان قد استمرأ اللعب على الحبال الأوروبية، وابتزاز الأوروبيين كل مدة بموضوع فتح الحدود أمام اللاجئين للتوافد إلى أوروبا مقابل المليارات، خاصة أن أردوغان يعرف أن أوروبا منقسمة، بل عاجزة عن اتخاذ موقف واحد رادع له..

ويتبادل الاتحاد الأوروبي وأردوغان الاتهامات حول فشل الاتفاق حول اللاجئين الذي تم التوصل إليه في آذار 2016؛ اتفاق التزم بموجبه الأوروبيون بدفع 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا، فأين ذهبت هذه المليارات؟ لخزانة حكومة أردوغان أم لجيب أعوانه وأقاربه؟

هدد رئيس النظام التركي بفتح الأبواب أمام اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول بلاده على مزيد من الدعم الدولي، ولاسيما من الاتحاد الأوروبي.

وفي استجابة لتهديدات أردوغان، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدم 2.7 مليار يورو إلى تركيا من إجمالي قيمة المساعدات التي يزعم أنها لدعم اللاجئين في تركيا والمقدرة بـ6 مليارات يورو.

وبشأن برامج الدعم المالي للاجئين في تركيا ذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم تخصيص مبلغ 6 مليارات ليرة للصندوق دعم اللاجئين، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات بقيمة 4.3 مليارات ليرة وتقديم مبلغ 2.7 مليار يورو للبرامج في هذا الإطار.

من جانبه ذكر مفوض الاتحاد لشؤون سياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي أن تم رصد 6 مليارات يورو للاجئين هو دليل على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ وعوده.

وبموجب اتفاقية موقعة في 2016 وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6,6 مليارات دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن أردوغان زعم “أن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن”.

بدورها نفت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ما جاء في تصريح أردوغان، وقالت للصحفيين في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي قدم 5,6 مليارات يورو لتركيا بموجب الاتفاق، وإن “الرصيد المتبقي المقرر سيرسل قريباً”.

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية الاتهامات حول محاولة إفشال الاتفاق بخصوص اللاجئين الذي يلزم الأوروبيون بموجبه بدفع 6 مليارات يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا.

وكان رئيس النظام التركي بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل تطوير العلاقات الثنائية والعلاقات التركية- الأوروبية.

وذكرت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية أن مباحثات أردوغان وميركل جاءت عبر اتصال مرئي. وأبدى أردوغان للمستشارة الألمانية رغبة تركيا بفتح صفحة جديدة في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

وعن الاتحاد الأوروبي الذي لم يستطيع حتى الآن اتخاذ موقف موحد تجاه استفزازات أردوغان وتهديداته بفتح الحدود فقد استجابت ميركل وقدمت الجزء المتبقي من مبلغ الـ6 مليارات يورو إلى تركيا من إجمالي قيمة المساعدات لدعم اللاجئين في تركيا بموجب الاتفاق, وأعرب الأخير عن شكره لميركل على مساهماتها وجهودها البناءة تجاه العلاقات التركية- الأوروبية.

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