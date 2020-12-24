“تويتر” يلغي اشتراكات ملايين المتابعين لحسابات الرئاسة الأمريكية

أعلنت شركة “تويتر” اليوم أنها ستلغي اشتراكات ملايين المتابعين لحسابات الرئاسة الأمريكية قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في الـ 20 من كانون الثاني المقبل.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الإخبارية عن “تويتر” قولها: “سيتم إخطار المتابعين للحسابات الرئاسية الحالية بأرشفتهم ومنحهم خيار متابعة الحسابات الجديدة لإدارة بايدن”.

وسيخسر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بهذا الإلغاء ملايين المتابعين لحسابه عبر “تويتر” بمجرد خروجه من البيت الأبيض كما سيتعين على بايدن أن يبدأ من الصفر في حصد ملايين المتابعين لحسابه الرئاسي عبر منصة التواصل الاجتماعي.

أثار التحرك انتقاد الفريق الانتقالي لبايدن إذ عدّ كاميرون فرينش المتحدث باسم الفريق أن هذه الخطوة يجب أن تكون روتينية مشيراً إلى أن تحرك “تويتر” لا داعي له.

وكانت إدارة ترامب حصلت في عام 2016 على جميع متابعي الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على موقع “تويتر” لكن تحرك الأخير هذا العام يعني أن بايدن لن يرث متابعي سلفه على موقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن “تويتر” أجرى مؤخراً تعديلات كثيرة على قوانينه وشدد إجراءاته بالتوازي مع انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الماضي وسيل التغريدات المضللة والكاذبة التي نشرها ترامب قبل وخلال عمليات التصويت.

كما أعلن الموقع الذي وضع 18 علامة تحذير على تغريدات نشرها ترامب خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لاحتوائها أخباراً كاذبة أن الأخير سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي للموقع عندما يتولى بايدن مهام منصبه.

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