بروكسل تُروّض لندن: “بريكست” على شروطنا

تقرير– رشا عيسى

بعد مسيرة مفاوضات شاقة وصلت إلى عشرة أشهر، بدأ النور يبرز في نهاية النفق المظلم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, وبدأت صيغة “ما بعد بريكست” التجارية تتبلور في اللحظات الأخيرة لانتهاء المهلة المحددة لخروج لندن “بلا بريكست” لتبدو بروكسل منتصرة بفرض شروطها كاملة على لندن.

صيغة “ما بعد بريكست” يمكن تعقبها من خلال التصريحات الصادرة عن الجانب الأوروبي الذي أعلن أقطابه ولأول مرة أن المحادثات تسير باتجاه النضوج الكامل وأن هناك اتجاهاً لاكتمالها والإعلان عن الاتفاق بصيغته النهائية قريبا ما لم تطرأ أي مفاجآت قد تغير المنحى بشكل جذري خاصة أن بعض التفاصيل الخلافية لا تزال قائمة.

بريطانيا الخاسر الأكبر من العملية برمتها أي من “بريكست” واقتصادها المتضرر من جائحة (كوفيد19) التي تضرب البلاد بموجة أشد فتكاً من الأولى مع اتجاهها إلى الإغلاق العام الثاني وبقائها منعزلة عن العالم, اضطرت بعد طول عناد من رئيس وزرائها بوريس جونسن إلى تقديم تنازلات هائلة خلال المفاوضات الدائرة على حد وصف مصدر في الحكومة الفرنسية الذي قال: “إن البريطانيين قدموا تنازلات هائلة لاسيما في مجال صيد السمك، الذي يمثل حجر العثرة الأخير في المفاوضات”.

وتتركز المفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون يورو من منتجات الأسماك التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه بريطانيا والمدة التي ستحدد لتكيف الصيادين الأوروبيين مع الوضع الجديد.

وأرجعت المصادر الأوروبية أن السبب وراء تقدم المفاوضات أنها باتت في يدي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين كثفا الاتصالات بينهما مؤخراً.

وإن لم يصدق التفاؤل الأوروبي وخرجت بريطانيا من دون اتفاق ستكون خسارتها أكبر بكثير من خسارة الأوروبيين داخل السوق الأوروبية المشتركة وفقاً لميزان الصادرات والواردات حيث تعتمد لندن على تصدير ما يقارب 50 بالمئة من منتجاتها إلى القارة الأوروبية بينما لا تتجاوز قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي ثمانية بالمئة إلى الضفة الأخرى من بحر المانش.

حرصت أوروبا على التمسك بشروطها إنقاذاً لفكرة “روح الاتحاد” نفسه بعد تهشم “مبدأ الوحدة” جراء جائحة كورونا, ولتؤكد للدول التي تؤيد الانفصال بأنها تتجه لتلاقي مصير لندن أي لن ينتظرها اتفاق مربح وخاصة بالنسبة للذين بالغوا بقوة بريطانيا من أنصار الانفصال.

وفي حال أعلن عن الاتفاق النهائي فهذا يعني ضمنياً أن غرور جونسون وسقف آماله العالي قد تحطما تماماً لأنه التزم بالنهاية بشروط بروكسل واتبعها حرفياً لإنجاز الاتفاق وهذا لا يعني أن بروكسل لم تقدم تنازلات لكن تبقى ضئيلة جداً مقارنة بما قدمه جونسون.

توجه جونسون لقبول الصفقة بشروط بروكسل -إن تم الاتفاق- يرجع لنفس الأسباب والتي تدور حول اقتناعه أخيراً بعدم التناسق في القوة بين الطرفين لا تجارياً ولا سياسياً.

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