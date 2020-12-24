موسكو: 76 وفاة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة الروسية موسكو 76 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في موسكو بأن إجمالي عدد المتوفين منذ بدء انتشار الوباء بلغ في العاصمة 10689 وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بالفيروس بأكثر من 756 ألفاً وبلغ عدد المتعافين أكثر من 582 ألف شخص.

وأعلن عمدة العاصمة سيرغي سوبيانين أول أمس أن الوضع الوبائي فيها صعب مؤكداً أن السلطات لا تخطط لفرض قيود إضافية لكنها لن تخفف القيود والقواعد المطبقة حالياً.

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