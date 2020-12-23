باحثون: قناع الوجه يحجب قطرات الرذاذ المحملة بالفيروسات

أكد باحثون اليوم إن أقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات الكبيرة التي يمكن أن تنقل العدوى بـ كوفيد 19 عند الحديث أو السعال بنسبة كبيرة وفقا لتجربة مخبرية جديدة أجريت على تماثيل عرض وعلى البشر.

وقال باحثون في دورية “رويال سوسايتي أوبن ساينس” إن امرأة تقف على بعد مترين من رجل يسعل دون قناع ستتعرض لمثل هذه القطرات بمقدار 10 آلاف مرة أكثر مما لو كان يضع قناعاً.

وأوضح إغناسيو ماريا فيولا الخبير في ديناميات السوائل التطبيقية بكلية الهندسة في جامعة أدنبرة لوكالة فرانس برس أن أقنعة الوجه يمكن أن تقلل بشكل كبير من تشتت القطرات التي يحتمل أن تكون محملة بالفيروسات وقال “إن قطرات التنفس الكبيرة التي تخرج على شكل رذاذ وتعمل مثل مقذوفات قبل أن تسقط على الأرض بفعل الجاذبية تمثل على الأرجح المحرك الرئيس لانتقال فيروس سارس كوفيد 19”.

وركزت الدراسة على جزيئات يزيد قطرها على 170 ميكرون أي حوالي ضعفي إلى أربعة أضعاف عرض شعرة الإنسان.

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