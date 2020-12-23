ترامب يعطل موازنة الدفاع الأمريكية

استخدم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليوم الفيتو معطلاً موازنة الدفاع التي سبق أن أقرها الكونغرس بأغلبية ساحقة ما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في رسالة رسمية للكونغرس: “نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي ولا يتوافق مع جهود الحكومة لجعل أمريكا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية”.

وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجدداً بالأغلبية الموصوفة، وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول يصبح النص قانوناً رغم معارضة ترامب ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية.

واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأمريكي التي يلوح ترامب أيضاً بتعطيلها مشترطاً أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.

وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 5ر740 مليار دولار وتلحظ خصوصاً زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة بالمئة.

من جهتها قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم إن الكونغرس يدرس تصويتاً جديداً لتجاوز رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ميزانية الدفاع والأمن الوطني.

وفي تصريحات نقلتها رويترز أشارت بيلوسي إلى أن الكونغرس سيعقد تصويتاً جديداً في الثامن والعشرين من الشهر الجاري في محاولة لتجاوز رفض ترامب الميزانية.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق اليوم رفضه ميزانية الدفاع وقرر إعادتها مجدداً إلى الكونغرس الأمريكي.

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