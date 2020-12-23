الأمم المتحدة تدين عفو ترامب عن أمريكيين محكومين بقتل عراقيين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قرار عفو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن 4 عناصر سابقين في شركة “بلاك ووتر” الأمريكية أدينوا بقتل 14 مدنيا في بغداد عام 2007.

ودعت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو وفق ما ذكر موقع المفوضية الولايات المتحدة إلى تجديد التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وكذلك الوفاء بالتزاماتها لضمان المساءلة عن هذه الجرائم.

ولفتت هورتادو إلى أنه كانت قد صدرت بحق هؤلاء الأربعة أحكام تتراوح بين 12 سنة ومدى الحياة بما في ذلك بتهم القتل المتعمد من الدرجة الأولى، محذرة من أن العفو عنهم يسهم في الإفلات من العقاب ويؤدي إلى تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الجرائم مستقبلاً.

وكان ترامب أصدر عفواً عن عدد من المحكومين بقتل أربعة عشر عراقياً وجرح آخرين فى عام 2007 فى حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلاً عما خلفته من استهجان ورفض داخليين.

وأكدت هورتادو أنه يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المطالبة بتعويضهم وهذا يشمل الحق في رؤية الجناة يقضون عقوبات تتناسب مع خطورة سلوكهم.

وأقدم مرتزقة من شركة “بلاك ووتر” الأمريكية المعروفة بسجلها الأسود في مجال ارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين عراقيين على فتح النار عشوائياً على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد فى الـ 16 من أيلول عام 2007 ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً وجرح 17 آخرين.

طباعة