إصابة طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف حماة الشمالي

أصيب طفل بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كرناز بريف حماة الشمالي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” انفجر مساء اليوم في الأراضي الزراعية لبلدة كرناز التابعة لناحية السقيلبية ما تسبب بإصابة طفل بجروح بليغة أدت إلى بتر إحدى قدميه.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب.

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