مظاهرة في بلدة الشحيل بريف دير الزور ضد ممارسات ميليشيا “قسد”

شهدت بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي خروج مظاهرة احتجاجية على ممارسات ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ولاسيما مع تزايد جرائمها باختطاف عشرات الشبان في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية.

وأفادت مصادر أهلية بخروج مظاهرة احتجاجية في بلدة الشحيل للتنديد بممارسات ميليشيا “قسد” وإجبار الشبان في مناطق سيطرتها بعد اختطافهم على القتال في صفوفها.

وخرج المئات من أهالي بلدة غرانج بريف دير الزور الشرقى أمس في مظاهرة احتجاجية على جرائم ميليشيا “قسد” وللمطالبة بالخروج من بلدتهم والإفراج عن جميع المختطفين وفى مقدمتهم المعلمون الذين اختطفتهم بغية إجبارهم على القتال في صفوفها.

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