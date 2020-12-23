الصحة: 129 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 42 حالة ووفاة 11 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 42 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 10571 شفيت منها 4927 حالة وتوفيت 641 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأربعاء ٢٣ كانون الأول ٢٠٢٠:

الإصابات :

٢٢ في حمص

٢٠ في درعا

٢٠ في السويداء

١٨ في ريف دمشق

١٦ في اللاذقية

١٢ في دمشق

٨ في حلب

٧ في حماة

٦ في طرطوس

حالات الوفاة :

٤ في السويداء

٣ في حمص

٢ في طرطوس

١ في دمشق

١ في حماة

حالات الشفاء :

٧ في دمشق

٦ في دير الزور

٥ في حمص

٥ في حلب

٥ في ريف دمشق

٤ في اللاذقية

٣ في درعا

٣ في طرطوس

٢ في حماة

٢ في السويداء

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