العدوان السعودي يرتكب 147 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 147 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن غرفة عمليات الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قولها في بيان: إن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين والتحيتا وكيلو16 بالإضافة إلى 11 غارة لطيران تجسسي في الفازة والدريهمي وحيس وشارع الخمسين وتحليق 13 طائرة تجسسية في مناطق يمنية مختلفة.

وأضافت أن الخروقات تضمنت أيضاً 29 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و96 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.

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