تناقض التصريحات الأوروبية بشأن العلاقة بين بريطانيا و”الأوروبي” بعد بريكست

تناقضت التصريحات الأوروبية بشأن العلاقة بين بروكسل ولندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي قوله اليوم إن هناك ضرورة لوقف المفاوضات خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول الجاري، موضحاً: إذا كنا نعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق سيئ فالأفضل عدم عقد اتفاق.

ويناقض هذا التصريح ما قاله رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه الذي أكد استعداد الاتحاد للاستمرار بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق ما بعد بريكست حتى بعد بدء العام الجديد إذا كان الأمر ضرورياً.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الوفد الأوروبي يسعى لتحصين نفسه من ضغط الوقت تلافياً لتقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة.

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