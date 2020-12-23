ريف دمشق _تشرين

بحضور رسمي وشعبي وبمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية تمت إضاءة شجرة الميلاد وافتتاح المغارة في صيدنايا برعاية دير سيدة صيدنايا وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وإشراف فرقة مراسم دير سيدة صيدنايا.

الدكتور عبود سعادة رئيس ال مجلس البلدي في صيدنايا أشار إلى أنّ إضاءة أكبر شجرة في سورية اقتصر على الفعاليات الأهلية في المنطقة بسبب الإجراءات الصحية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا، ورغم ذلك فإنّ هذا المهرجان شهد مشاركة حشد جماهيري رغم التشديد والإجراءات الكثيرة وتمّ بشكل جميل يعكس جمال هذه الأيام.

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