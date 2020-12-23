الخارجية العراقية: عفو ترامب عن أمريكيين محكومين بقتل عراقيين انتهاك للقانون وحقوق الانسان

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالعفو عن عدد من الأمريكيين المدنيين بقتل عراقيين انتهاك للقوانين وحقوق الانسان.

وقالت الوزارة في بيان نقله موقع السومرية نيوز: هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على متابعة الأمر مع الحكومة الأمريكية عبر القنوات الدبلوماسية لحثها على إعادة النظر في هذا القرار.

وكان ترامب أصدر عفواً عن عدد من المحكومين بقتل أربعة عشر عراقياً وجرح آخرين في عام 2007 في حادثة استنكرت على مستوى الأوساط الدولية فضلاً عما خلفته من استهجان ورفض داخليين.

وأقدم مرتزقة من شركة (بلاك ووتر) الأمريكية المعروفة بسجلها الأسود في مجال ارتكاب جرائم قتل بحق مدنيين عراقيين على فتح النار عشوائيا على مدنيين عراقيين في ساحة النسور ببغداد في الـ 16 من أيلول عام 2007 ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً وجرح 17 آخرين.



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