بدءاً من الغد .. الخبز على البطاقة الذكية في حلب

تشرين:

تبدأ محافظة حلب بدءاً من يوم غد الخميس إطلاق العمل لبيع مادة الخبز بموجب البطاقة الذكية، وذلك في إطار المرحلة التجريبية، بعد أن أنجزت الجهات المعنية في المحافظة استعداداتها لهذا الغرض .

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام المخابز – زياد هزاع أنه سيتم حالياً إطلاق هذه التجربة كمرحلة أولى من خلال (811) نقطة بيع موزعة ما بين البيع المباشر في المخابز العامة والخاصة في مدينة حلب وريفها، إضافة الى اعتماد منافذ السورية للتجارة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والمعتمدين في أحياء المدينة والريف، أسوة بما تم تطبيقه في محافظات دمشق وريفها وطرطوس واللاذقية وحماة ولاحقاً في محافظة حمص.

وأكد هزاع أنه ستتم مراعاة الحالات الخاصة بما فيها (العازب – طلاب الجامعة – الأسر التي لا توجد لديها بطاقات – الحالات الإنسانية التي يقدرها المعنيون في المحافظة) بموجب أسس محددة توضع من قبلهم.

ولفت هزاع إلى أن عدد نقاط البيع في طور الازدياد بما يلبي حاجة جميع المواطنين بيسر وسهولة .

بدوره ،أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس محافظة حلب – سمير جعفر أن منافذ البيع المحددة حالياً والبالغ عددها (811) منفذاً موزعة حالياً على :

– الأفران العامة والخاصة وعددها (181) في الريف والمدينة، صالات السورية للتجارة وعددها (30) في المدينة، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وعددها (27) في المدينة، المعتمدين في الريف وأحياء المدينة (456) معتمداً .

من جهته، أوضح مدير فرع حلب للمؤسسة السورية للمخابز – جهاد السمان أن الأفران العامة ستباشر عملها وفق البطاقة الذكية بدءاً من بعد منتصف ليل اليوم.

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