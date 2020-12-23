رونالدو يتصدر قائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى

أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي المركز الأول في قائمة أفضل هدافي الدوريات الخمسة الكبرى لعام 2020.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن رونالدو تصدر ترتيب هدافي الدوريات الخمسة الكبرى بفارق هدف واحد عن مهاجم بايرن ميونخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بينما احتل مهاجم لاتسيو الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي المركز الثالث.

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين برصيد 33 هدفاً سجل 21 منها في النصف الثاني من الموسم الماضي مقابل 12 هدفاً هذا الموسم.



طباعة