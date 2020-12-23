لهذه الأسباب خسرت إسمنت الرستن ..!

حمص – إسماعيل عبد الحي

دائماً تجد الأسعار من يبرر ارتفاعاتها وإن انعكست سلباً على حياة المواطن وتحاول المؤسسات والشركات العامة جاهدة الحصول على شارة الربحية التي تجعل من هذه الإدارة أو تلك محط إعجاب أصحاب الشأن ، وقبيل رفع سعر الإسمنت بأيام قليلة كان لنا زيارة لمعمل إسمنت الرستن الذي لم تعطبه سنوات الحرب الثماني التي كان يرزح فيها تحت سيطرة الإرهابيين بتصميم من إدارته وعماله على البقاء فيه مع ذويهم طوال الفترة التي سبقت تحريره من قبل بواسل جيشنا ، ولأن ميزان شركة إسمنت الرستن التجارية كانت تميل كفتها باتجاه الخسارة كان لا بد لنا من استقصاء النبأ ليأتينا الجواب مختصراً؛ إن قراراً خاطئاً من المؤسسة بسعر رجعي وارتفاع سعر التكلفة أوصلا الشركة إلى ما يزيد على المئة مليون ليرة خسارة !!!.

وائل الأحمد المدير المالي في الشركة قال : كان سعر الطن الواحد من الكلينكر 32 ألفاً و500 ليرة حتى تاريخ 29 /7 /2020 أي قبل زيادة أسعار الإسمنت، وحينها بعثت شركة إسمنت حماة بأنه سيتم رفع السعر وقالوا حينها إن زيادة الأسعار ستكون 10 آلاف كحد أقصى وبتاريخ 14 /9 أرسلت الشركة نفسها كتاباً مفاده أن السعر الجديد هو 49 ألف ليرة للطن بمفعول رجعي يعود لـ 29 /7 أي شهر ونصف الشهر على شركتنا وشركات القطاع الخاص، وهكذا تم حساب الطن بـ 50 ألفاً لمادة تم بيعها من المعمل لعمران بـ 39 ألف ليرة ولدى مراجعة إدارة المؤسسة في دمشق لم أجد من يتحمل مسؤولية إلغاء قرار الأثر الرجعي ، وهكذا بدأت شركة إسمنت الرستن بالخسارة نتيجة ذلك القرار و التي وصلت اليوم إلى أكثر من مئة مليون ليرة ، ورأى الأحمد أن الخسائر يتحملها مجلس إدارة المؤسسة .

المهندس سمير ظباطح مدير عام شركة اسمنت الرستن تحدث عن الفترة التي قضاها في المعمل طوال الفترة التي كان الإرهابيون يتواجدون بكثافة في الريف الشمالي لمحافظة حماة وكيف حافظ مع عدد من العمال – وجعلوا المعمل مسكناً لهم – على كافة الموجودات والآلات وقطع الغيار التي يصل سعرها اليوم إلى مئة مليار ليرة وفقاً لتقديرات مدير الشركة مضيفاً: تحملنا كل تهديدات الإرهابيين ووعيدهم مقابل الحفاظ على موجودات المعمل وأقلع المعمل بعد خروج الإرهابيين بأيام فقط وكان لتكريم السيد الرئيس لنا ولفتته الكريمة كبير الأثر علينا والشركة تنتج اليوم اسمنتاً مميزاً وفقاً للمواصفات القياسية السورية وفكرة التطوير قائمة ونتمنى أن تتوج بتطوير الشركة .

وعن الخسائر التي منيت بها شركة اسمنت الرستن نتيجة أثر السعر الرجعي قال : بشكل عام حين كنا نبيع المواطنين كان لدينا هامش ربح أما في عملية البيع لـ «عمران » فنحن في حالة خسارة نتيجة التكلفة العالية منوها بأن سعر الإسمنت الجديد من شأنه تعويض الشركة الخسارة والأمر ينطبق على بقية شركات الإسمنت في القطر .

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