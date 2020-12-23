مان سيتي يتصدى لأطماع ريال مدريد وسان جيرمان

يقترب البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، من تجديد عقده، الممتد حالياً حتى صيف 2022، وفقاً لتقرير صحفي إنجليزي.

ويرغب مسؤولو السيتي في تأمين بقاء نجمهم الأول مبكراً خوفًا من تحركات ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن المحادثات بين السيتي ودي بروين تسير بشكل جيد، مشيرةً إلى أن توقيع النجم البلجيكي (29 عامًا) على عقدٍ جديد، حتى صيف 2025، بات قريبًا للغاية.

وأوضح التقرير أن الراتب الجديد لدي بروين، قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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