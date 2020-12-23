المازوت غائب عن المنشآت الحرفية في السويداء منذ أربعة أشهر

السويداء- طلال الكفيري

منذ أكثر من أربعة أشهر وأصحاب المنشآت الحرفية على ساحة محافظة السويداء لم يحصلوا من اتحاد الحرفيين على مخصصاتهم من المازوت الصناعي، ما دفع بهم ووفق ما قالوه لـ« تشرين» للتوجه نحو السوق السوداء لتزويد منشآتهم بالمادة وبسعر ١٠٠٠ ليرة لليتر الواحد، ما اضطرهم للعمل بشكل جزئي.

ومن ناحية ثانية اشتكى عدد من أصحاب المنشآت الحرفية «معامل ألبان وأجبان – مخابز لإنتاج الصمون والخبز السياحي» ولاسيما الحاصل أصحابها على تراخيص جديدة من عدم توافر أسطوانات الغاز الصناعي لدى فرع محروقات السويداء ، ما أدى إلى توقفها عن الإنتاج، وطالبوا بضرورة توفير هذه الأسطوانات ليتسنى لهم متابعة العمل، ضمن هذه المنشآت.

وقال رئيس اتحاد الحرفيين في السويداء جمال حميدان: هناك فعلاً شح بمادة المازوت الصناعي المورد إلينا من دمشق لكون الاتحاد متعاقد مع إحدى الشركات الخاصة الحاصلة على موافقات نظامية لتوريد المادة وليس عن طريق فرع محروقات السويداء ، والمادة لم تصل للاتحاد منذ حوالي أربعة أشهر، وتمت مخاطبة فرع محروقات السويداء عن طريق المحافظة لتزويد بعض المنشآت الحرفية الكبيرة بمادة المازوت ، وننتظر الإجابة.

ولفت حميدان إلى أن اتحاد حرفيي السويداء لم يحصل منذ بداية العام على أي أسطوانة غاز صناعي لعدم توافرها لدى فرع محروقات السويداء, علماً أن أكثر من ١٢٠٠ منشأة حرفية على ساحة المحافظة تحصل على نصف مخصصاتها فقط من مادة الغاز الصناعي.

من جهته أوضح مدير فرع محروقات السويداء – المهندس خالد طيفور أن موضوع الغاز الصناعي مركزي وهو غير متوافر حالياً ليس لدى فرع السويداء فقط بل في كل الفروع على ساحة القطر.

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